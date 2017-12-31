View the full image У Львові при загадкових обставинах зник безвісти літній чоловік. ФОТО

Всіх, кому відоме місцезнаходження чоловіка, просимо телефонувати на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий відділ поліції.

Франківським відділом поліції встановлюється місцезнаходження безвісті зниклого громадянина Литвяка Михайла Андрійовича, 08.03.1937 р.н. Чоловік 8 грудня вийшов з помешкання, що по вул. В.Великого у м. Львові та досі не повернувся.

Його прикмети: вік 75-80 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся коротке світле із залисинами.

Був одягнутий: куртка чорна балонова, сині джинси, шапка в’язана чорна, светр темно-коричневий, чорні черевики.

Всіх, кому відоме місцезнаходження зниклої особи, просимо звертатися у Франківський відділ поліції або телефонувати на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області