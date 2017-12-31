В Одеській області загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

В Одеській області загадково зникла безвісти 15-річна дівчина. ФОТО

20:00 31.12.2017

19 грудня 2017 року Юля вийшла з дому у с. Нерубайське Біляївського району та назад так і не повернулась.

Прикмети дитини: 
на зріст 170-175 см, темно-русяве волосся, карі очі, худорлява.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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