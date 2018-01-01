У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО
У Слов’янську чоловік дістав струс мозку за прохання дати закурити. ФОТО
Близько першої години ночі правоохоронці отримали виклик «Грабіж».
На залізничному вокзалі Слов’янська патрульні знайшли чоловіка, який повідомив, що приблизно о півночі він підійшов до магазину, біля якого стояли на сходинках п'ятеро невідомих, і попросив закурити.
Один з чоловіків дав йому вогонь, а інший в цей момент повалив на землю. Після цього вони почали бити громадянина ногами.
Згідно з висновком слов'янської травматології, чоловік отримав забій м'яких тканин, перелом носа та струс мозку.
Також неподалік місця скоєння патрульні виявили чотирьох громадян ромської національності, на двох з яких вказав свідок, як на людей, що перебували під час побиття та грабування, та можуть знати зловмисників.
Цих громадян запрошено до Слов'янського відділу поліції для встановлення особи і подальшого розгляду.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов’янська