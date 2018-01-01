У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО

У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО

18:01 01.01.2018
  • У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала чоловіка, який вдарив товариша ножем. ФОТО

До Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про доставляння до медичного закладу 44-річного чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Упродовж години оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний харків’янин.

Як було встановлено під час досудового розслідування, того вечора зловмисник разом зі своїм знайомим вживали спиртні напої.

Під час бесіди між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив свого товариша ножем у живіт. Поранений у тяжкому стані був доставлений до лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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