У Кременчуці затримані злодюжки, які поцупили металевий паркан

У Кременчуці затримані злодюжки, які поцупили металевий паркан

14:00 01.01.2018
  • У Кременчуці затримані злодюжки, які поцупили металевий паркан
  • У Кременчуці затримані злодюжки, які поцупили металевий паркан
  • У Кременчуці затримані злодюжки, які поцупили металевий паркан

Близько 10-ї ранку патрульні поліцейські отримали виклик від працівника одного із навчальних закладів, що знаходиться на вулиці В. Пугачова.

Заявник повідомив, що бачив як двоє невідомих осіб зняли секцію металевого паркану та пішли у невідомому напрямку.

Опрацьовуючи завдання полісмени виявили схожих за прикметами осіб на провулку Героїв Бресту. До того ж чоловіки в руках несли частину металевого паркану. Патрульні встановили, що то 44-річний та 39-річний місцеві жителі.

Заявник впізнав цих осіб.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кременчука

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