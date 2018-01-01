Зниклий безвісти 14-річний хлопець розшукується на Миколаївщині. ФОТО

Зниклий безвісти 14-річний хлопець розшукується на Миколаївщині. ФОТО

20:00 01.01.2018
У Миколаївській області зник 14 - річний Олександр Бургун!

Ще 8 серпня 2017 року хлопець безвісти зник після навчання у с.Покровське. До теперішнього часу про нього немає жодних звісток.

Прикмети дитини: 
на зріст 175 см., середня статура, темне волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
на носі і брові має шрам.
Одяг: 
синя кофта, чорні джинси, чорні туфлі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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