Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО
Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО
Подія сталася днями у Печерському районі.
О 16:20 у чергову частину надійшло повідомлення про розбійний напад. Попередньо встановлено, що чоловік сидів у автомобілі, коли до нього підійшов незнайомець і, погрожуючи зброєю, почав вимагати гроші. У результаті між ними зав’язалася бійка.
У цей момент підбігли ще двоє зловмисників, які зробили кілька пострілів. Забравши сумку потерпілого, нападники втекли автомобілем.
Чоловіку, який отримав поранення, викликали «швидку», йому надають допомогу.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вилучено ніж та пістолет, який загубили зловмисники.
Проводяться заходи для розшуку і затримання нападників.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві