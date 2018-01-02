Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО

Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО

08:01 02.01.2018
  • Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО
  • Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО
  • Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО
  • Київська поліція розшукує злочинців, що вчинили озброєний напад. ФОТО

Подія сталася днями у Печерському районі.

О 16:20 у чергову частину надійшло повідомлення про розбійний напад. Попередньо встановлено, що чоловік сидів у автомобілі, коли до нього підійшов незнайомець і, погрожуючи зброєю, почав вимагати гроші. У результаті між ними зав’язалася бійка.

У цей момент підбігли ще двоє зловмисників, які зробили кілька пострілів. Забравши сумку потерпілого, нападники втекли автомобілем.
Чоловіку, який отримав поранення, викликали «швидку», йому надають допомогу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Вилучено ніж та пістолет, який загубили зловмисники.

Проводяться заходи для розшуку і затримання нападників.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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