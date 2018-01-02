На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО

Вибух стався у приватному будинку в с. Курячівка Старобільського району Внаслідок вибуху отримав травми 72-річний господар будинку.

До Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що у приватному будинку по вул. Центральна селища Курячівка стався вибух побутового газу, внаслідок якого постраждав власник будинку. Пенсіонера госпіталізовано до хірургічного відділення Староібльської районної лікарні з попереднім діагнозом: опіки обличчя та рук, больовий шок. Також в результаті вибуху частково обвалилась стіна будинку, пошкоджене перекриття та покриття будинку, згоріла обшивка вхідних дверей.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що вибух стався в кімнаті, де розташована газова плита. За попереднім висновком вибух стався через порушення правил безпеки користування газовою плитою й експлуатації вентиляційного каналу.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області