На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО

На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО

09:00 02.01.2018
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО
  • На Луганщині у приватному будинку вибухнув газ, є поранені. ФОТО

Вибух стався у приватному будинку в с. Курячівка Старобільського району Внаслідок вибуху отримав травми 72-річний господар будинку.

До Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що у приватному будинку по вул. Центральна селища Курячівка стався вибух побутового газу, внаслідок якого постраждав власник будинку. Пенсіонера госпіталізовано до хірургічного відділення Староібльської районної лікарні з попереднім діагнозом: опіки обличчя та рук, больовий шок. Також в результаті вибуху частково обвалилась стіна будинку, пошкоджене перекриття та покриття будинку, згоріла обшивка вхідних дверей.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що вибух стався в кімнаті, де розташована газова плита. За попереднім висновком вибух стався через порушення правил безпеки користування газовою плитою й експлуатації вентиляційного каналу.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.