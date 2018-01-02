У Львові патрульні поліції врятували яструба від вірної смерті. ФОТО

На телефон 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на вулиці Блажкевича, високо на дереві сидить яструб, який заплутався за гілку та не може самостійно звільнитися.

Патрульні приїхали на місце події та побачили на висоті десяти метрів птаха. Інспектори зрозуміли, що самостійно йому допомогти не в силі та викликали бригаду ДСНС, які спустили яструба на землю.

Хоча цей птах і хижий (яструб-тетерев’ятник), проте людей не боявся та сміливо сидів на руках. Патрульні його оглянули, видимих ушкоджень не виявили та зателефонували в міський еколого-натуралістичний центр, де погодилися його взяти до себе.

Дякуємо небайдужим громадянам, які виявили пернатого та всім хто допоміг звільнити «бранця».