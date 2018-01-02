У Харкові невідомі пограбували водія та пасажира на 30 тисяч доларів. ФОТО

Повідомлення про вчинення злочину надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції Харкова.

Попередньо встановлено, що 21-річний чоловік їхав з другом у справах на своєму автомобілі «Форд». На перехресті вулиці Академіка Проскури та Білгородського іномарку заблокував автомобіль «Ауді», з якого вийшли троє невідомих у масках.

Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою застосування фізичного насильства невідомі відібрали у потерпілого грошові кошти у сумі 30000 доларів США, після чого зникли з місця події.



Водій автомобіля «Форд» та його товариш були доставлені до лікарні із забоями.

Після надання медичної допомоги вони відпущені додому.



Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.



На даний час поліцією вживаються всі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

