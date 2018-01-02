Троє людей загинули під час кошмарної ДТП на Харківщині. ФОТО

Днями, близько 01:30, на окружній дорозі Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля «БМВ» з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок події водій та пасажир «БМВ» доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій та 2 пасажири «ВАЗ» від отриманих ушкоджень загинули на місці.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють особу пасажира «БМВ» та одного з загиблих пасажирів «ВАЗ», а також усі обставини скоєння ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області