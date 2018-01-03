Четверо людей, серед яких вагітна жінка, поранені у ДТП на Запоріжжі. ФОТО

Близько 05:30 в Мелітопольському районі на об’їзній дорозі на відстані 3 км від автошляху «Харків-Сімферополь» сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Встановлено, що 39-річний водій автомобіля «ВАЗ-2110» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся с автомобілем «ВАЗ-21099» під керуванням 31-річного мешканця Приморського району, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті аварії автомобіль «ВАЗ-21099» перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні доставлені четверо осіб: водій та 41-річна вагітна жінка – пасажир автомобіля «ВАЗ-2110» й водій та 26-річний пасажир автомобіля «ВАЗ-21099». Останньому надали медичну допомогу амбулаторно, а трьох осіб - госпіталізували.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області