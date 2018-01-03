Поліція Хмельниччини знайшла водія який вбив жінку та поранив дитину. ФОТО

Працівники Шепетівського відділу поліції розшукали водія, який 1 січня у м. Шепетівка збив на тротуарі молоду жінку з дитиною та втік з місця події, залишивши автомобіль.

Нагадаємо, трагедія сталася близько 16:25 години по вулиці Судилківській у райцентрі. 21-річна жінка везла у дитячому візочку свою дворічну доньку, коли водій автомобіля «Мерседес Е220», не впоравшись з керуванням, виїхав на тротуар на скоїв на них наїзд. Після цього чоловік залишив свій розбитий транспортний засіб, а сам втік.



В результаті дорожньо-транспортної пригоди матір від численних тілесних ушкоджень загинула на місці події, а дівчинку у важкому стані доставили до реанімації місцевої лікарні.



Працівники поліції провели низку розшукових заходів та затримали підозрюваного у вчиненні ДТП. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього відібрані зразки крові для проведення експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 286

Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху), санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

