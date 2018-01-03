У Львові затримано дебошира, який погрожував підірвати гранату. ФОТО

Керівник одного з закладів на вулиці Краківській зателефонувала на телефон 102 та повідомила, що до них в приміщення зайшов чоловік та тримає в руках предмет схожий на гранату.

Заявниця самостійно вивела всіх відвідувачів на вулицю для їх безпеки. Невідомий на зауваження людей не реагував та почав погрожувати, що застосує гранату. Патрульні прибули на місце події та попередили чоловіка, щоб він не робив різких рухів. Йому провели поверхневу перевірку, в ході якої виявили два предмети схожих на гранати.

Чоловіка затримали та доставили до Галицького відділу поліції. Там встановили його особу, ним виявився 22-річний мешканець Києва. Справу передали слідчим. Згодом експерт встановив, що предмети схожі на гранати - це муляж.

Проте чоловіку у будь-якому разі загрожує відповідальність передбачена ст.296 ч.4 Кримінального кодексі України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

