Під час пожежі у місті Кам’янське трагічно загинула людина. ФОТО

О 07:56 до Служби порятунку «101» міста Кам’янське надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Новікова, що в Дніпровському районі міста.

За вказаною адресою направлено рятувальників двох чергових відділень 7 та 9 державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що всередині одноповерхового приватного житлового будинку виникла пожежа.

На місці пожежі було створено дві ланки газодимозахисної служби. Під час ліквідації пожежі, співробітниками ДСНС знайдено обгорілий труп чоловічої статі, якого було передано до судової медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Пожежу локалізовано о 08:20 та ліквідовано о 09:29. Вогнем пошкоджено домашні речі та меблі на площі 24 метрів квадратних. Причини з’ясовуються правоохоронними органами.

До ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області