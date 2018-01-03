У селі на Рівненщині під час пожежі жахливо загинула людина. ФОТО

У селі на Рівненщині під час пожежі жахливо загинула людина. ФОТО

16:30 03.01.2018

О 10:21 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Жалин Костопільського району по вулиці Поліська.

На місце пожежі було направлено чергове відділення вогнеборців 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Костопіль та місцева пожежна команда села Яполоть.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла в цегляному житловому будинку критим шифером по дерев’яній обрешітці розміром 12х12м.

Мешканці селища повідомили, вогнеборцям, що у будівлі може знаходитися власник оселі. Не зволікаючи рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору зайшли у вщент задимлене приміщення на пошуки чоловіка. На гасіння рятувальники подали два водяних ствола.

В одній із кімнат було виявлено тіло господаря помешкання громадянина Василя 1961 року народження.

Пожежу було локалізовано о 11:28 та ліквідовано о 14:18. Вогнем знищено покрівля будинку по всій площі, перекриття на площі 64 м2 та речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни житлового будинку.     До ліквідації пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниця техніки ДСНС.    

Причина пожежі та трагічної загибелі власника встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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