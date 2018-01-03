У Чернівцях під час ДТП розбився легковик, водій якого загинув. ФОТО
У Чернівцях під час ДТП розбився легковик, водій якого загинув. ФОТО
38-річний водій, керуючи автомобілем «Фольксваген Кадді», рухався у напрямку обласного центру по вулиці Галицький Шлях.
Не впоравшись з керуванням, шофер допустив виїзд за межі проїжджої частини, що спричинило перекидання авто та зіткнення пікапа з бетонною конструкцією.
Внаслідок ДТП водій «Фольксвагену» помер на місці події. За попередньою інформацією, саме керування транспортним засобом у нетверезому стані призвело до трагічних наслідків.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Відділ комунікації поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області