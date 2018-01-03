Поліція Полтавщини розшукує підозрюваного у вбивстві. ФОТО

Поліція Полтавщини розшукує підозрюваного у вбивстві. ФОТО

20:30 03.01.2018

Миргородським відділом поліції ГУНП в Полтавській області встановлюється особа чоловіка, на вигляд 35-40 років, ймовірно причетного до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), обличчя якого зафіксовано камерою відеоспостереження банкомату.

Якщо ви впізнали чи бачили цього чоловіка, або володієте будь-якою інформацією про особу правопорушника чи місце його знаходження просимо повідомити до Миргородського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Якова Усика 34, індекс 37600, Миргородський відділ поліції ГУ НП в Полтавській області, або за тел. (05355) 5-24-50 (чергова частина), 0953889943 (кримінальна поліція), або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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