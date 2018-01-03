На Луганщині вчаділа на смерть компанія з трьох молодих людей. ФОТО

На Луганщині вчаділа на смерть компанія з трьох молодих людей. ФОТО

08:30 03.01.2018
  • На Луганщині вчаділа на смерть компанія з трьох молодих людей. ФОТО
  • На Луганщині вчаділа на смерть компанія з трьох молодих людей. ФОТО
  • На Луганщині вчаділа на смерть компанія з трьох молодих людей. ФОТО

До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в одному з будинків по вул. Першотравнева - Набережна виявлені тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи ГУНП та Сватівсього відділу поліції.

На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Остаточний висновок про причини смерті буде отримано після проведення судово-медичної експертизи.
Вирішується питання, щодо кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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