На Луганщині вчаділа на смерть компанія з трьох молодих людей. ФОТО

До Сватівського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в одному з будинків по вул. Першотравнева - Набережна виявлені тіла 17-річних юнака та дівчини і 19-річного хлопця. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи ГУНП та Сватівсього відділу поліції.

На місці події поліцейські встановили, що компанія святкувала у будинку Новий рік. Святкування затяглось, і молоді люди залишились переночувати у будинку і в ніч на друге січня. По обіді до компанії завітав знайомий, який і виявив бездиханні тіла товаришів та викликав швидку медичну допомогу.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Остаточний висновок про причини смерті буде отримано після проведення судово-медичної експертизи.

Вирішується питання, щодо кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області