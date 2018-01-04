У Кропивницькому злочинець порізав та пограбував власну сестру. ФОТО
У Кропивницькому злочинець порізав та пограбував власну сестру. ФОТО
У Кропивницькому патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до злочину
Близько 1-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на провулку Мирному чоловік погрожував своїй сестрі, наніс їй декілька ударів ножем у ділянку передпліччя, забрав її ноутбук та зник у невідомому напрямку.
Уже за лічені хвилини на місці виклику працював екіпаж патрульних. Охоронці порядку переконалися, що загрози життю потерпілої немає. Інспектори надали жінці домедичну допомогу, від допомоги лікарів вона відмовилась.
Невдовзі одному з екіпажів вдалося затримати ймовірного нападника. У чоловіка, схожого за орієнтуванням, на одязі були помітні плями, ймовірно, від крові. А під час поверхневої перевірки у його сумці виявили ноутбук потерпілої.
Громадянина доставили до Кропивницького відділу поліції та передали слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин справи.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Кіровоградської області