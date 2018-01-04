У Кропивницькому злочинець порізав та пограбував власну сестру. ФОТО

У Кропивницькому патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до злочину

Близько 1-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на провулку Мирному чоловік погрожував своїй сестрі, наніс їй декілька ударів ножем у ділянку передпліччя, забрав її ноутбук та зник у невідомому напрямку.

Уже за лічені хвилини на місці виклику працював екіпаж патрульних. Охоронці порядку переконалися, що загрози життю потерпілої немає. Інспектори надали жінці домедичну допомогу, від допомоги лікарів вона відмовилась.