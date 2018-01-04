Поліція Прикарпаття затримала злодія за озброєний напад на магазин. ФОТО

Подія сталася днями в Івано-Франківську. Близько 18 години до поліції повідомила працівниця одного із продуктових магазинів, вказавши що невідомий чоловік, проник до магазину через незачинені двері, та, погрожуючи її насильством (пістолетом) викрав гроші та цигарки.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які в ході проведених першочергових слідчих (розшукових) дій встановили, що невідома особа чоловічої статі з метою заволодіння чужим майном, проникла через незачинені двері у магазин "Продукти", що знаходиться у напівпідвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку в м. Івано-Франківськ, де погрожуючи продавцю насильством небезпечним для життя та здоров'я, а саме предметом, ззовні схожим на пістолет, вчинила на останню напад та відкрито заволоділа грошовими коштами з каси магазину в сумі біля 5 000 грн., а також декількома пачками цигарок "Парламент".

В ході проведених заходів правоохоронці невдовзі розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний житель обласного центру. На підставі зібраних доказів правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та взято під варту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області