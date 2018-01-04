На Закарпатті поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого знайшли на городі. ФОТО

На Закарпатті поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого знайшли на городі. ФОТО

08:00 04.01.2018
  • На Закарпатті поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого знайшли на городі. ФОТО
  • На Закарпатті поліція розкрила вбивство чоловіка, тіло якого знайшли на городі. ФОТО

До служби «102» надійшло повідомлення від мешканця смт. Королево про те, що він виявив на своєму городі тіло невідомого чоловіка.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Виноградівського відділення поліції разом із працівниками спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 22-річний односелець заявника.

Працівники управління карного розшуку та сектору кримінальної поліції Виноградівського відділення провели ряд оперативно-розшукових дій та встановили, що до даного злочину причетний 22-річний мешканець смт. Королево.

З’ясувалося, що знаходячись на подвір’ї дворогосподарства по вулиці Українській в смт.Королево, між затриманим та потерпілим виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний вдарив 22-річного односельця ножем.

Отримавши поранення, хлопець намагався втекти, та добігши до городу заявника, впав і помер на місці.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 КК України.

На даний час чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою Виноградівського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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