Під час ДТП на Харківщині 1 людина загинула та 5-ро поранені. ФОТО

Під час ДТП на Харківщині 1 людина загинула та 5-ро поранені. ФОТО

09:00 04.01.2018
  • Під час ДТП на Харківщині 1 людина загинула та 5-ро поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Харківщині 1 людина загинула та 5-ро поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Харківщині 1 людина загинула та 5-ро поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу села Гракове Чугуївського району.

Попередньо встановлено, що 45-річна водій автомобіля «Шевроле Авео» не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого допустила зіткнення з автомобілем «Шкода Октавіа».

Внаслідок ДТП 83-річний пасажир «Шевроле Авео» загинув на місці.

Постраждали обидва водії транспортних засобів та 3 пасажирів «Шкода Октавіа» віком від 22 до 50 років. Всі потерпілі доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан здоров’я усіх госпіталізованих задовільний.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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