На Тернопільщині автобус збив людину на неосвітленій ділянці дороги. ФОТО

На Тернопільщині автобус збив людину на неосвітленій ділянці дороги. ФОТО

20:00 04.01.2018
  • На Тернопільщині автобус збив людину на неосвітленій ділянці дороги. ФОТО
  • На Тернопільщині автобус збив людину на неосвітленій ділянці дороги. ФОТО

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшла на лінію "102" о 18:43. За чотири хвилини наряд патрульної поліції прибув на місце виклику на Бродівську.

За словами інспектора патрульної поліції Тернополя Назара Чорнія, в селі Біла на автодорозі Броди-Тернопіль водій маршрутного автобуса №8 марки "Богдан" збив пішохода. Невідомий переходив проїжджу частину дороги у непристосованому для цього місці.

Потерпілого бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала з травматичним шоком у реанімаційне відділення. За попередніми даними, в чоловіка політравма, закрита черепно-мозкова травма, церебральна кома та тупа травма живота.

Водій автобуса каже, що невідомий, який потрапив йому під колеса, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він стверджує, що їхав центральною частиною дороги, оскільки узбіччя не освітлюється і практично нічого не видно. Звідки взявся перехожий - не знає.

- Якби він перебігав дорогу, я б помітив. Він взявся з правого кутка ні звідки. Може він з горбка спускався, може просто пішов "юзом" на автобус. Права фара добре узбіччя зачіпає, але чоловік лише промайнув і одразу удар. Я вийшов подивитися, що сталося, побачив чоловіка і одразу викликав швидку.

Кермувальник розповідає, що їхав не швидко, приблизно 40 кілометрів на годину, оскільки під'їжджав уже до зупинки. Обставини автопригоди встановить слідство. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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