На Тернопільщині автобус збив людину на неосвітленій ділянці дороги. ФОТО

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшла на лінію "102" о 18:43. За чотири хвилини наряд патрульної поліції прибув на місце виклику на Бродівську.

За словами інспектора патрульної поліції Тернополя Назара Чорнія, в селі Біла на автодорозі Броди-Тернопіль водій маршрутного автобуса №8 марки "Богдан" збив пішохода. Невідомий переходив проїжджу частину дороги у непристосованому для цього місці.