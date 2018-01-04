На Закарпатті вчаділи на смерть літні чоловік та жінка. ФОТО

У поліцію надійшло повідомлення від жительки міста Перечин. Заявниця повідомила про те, що вона виявила в будинку мертвими свого 70-річного батька та його сусідку-пенсіонерку, а в будинку чути запах газу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що зранку заявниця прийшла провідати свого батька-пенсіонера, який проживав у будинку один.

Двері оселі були зачинені, ніхто не відчиняв. Донька розбила вікно та зайшла в хату, де виявила на кухні мертвим свого батька та 71-річну сусідку, яка часто його провідувала.



У будинку було чути запах газу та стояла висока температура повітря від пічки, в якій облаштовано газову форсунку.



Під час огляду обох тіл ознак насильницької смерті не виявлено, обстановка в будинку не порушена. Тіла доставлено на судмедекспертизу.



Дана подія внесена слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація – ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

