На Закарпатті вчаділи на смерть літні чоловік та жінка. ФОТО
На Закарпатті вчаділи на смерть літні чоловік та жінка. ФОТО
У поліцію надійшло повідомлення від жительки міста Перечин. Заявниця повідомила про те, що вона виявила в будинку мертвими свого 70-річного батька та його сусідку-пенсіонерку, а в будинку чути запах газу.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що зранку заявниця прийшла провідати свого батька-пенсіонера, який проживав у будинку один.
Двері оселі були зачинені, ніхто не відчиняв. Донька розбила вікно та зайшла в хату, де виявила на кухні мертвим свого батька та 71-річну сусідку, яка часто його провідувала.
У будинку було чути запах газу та стояла висока температура повітря від пічки, в якій облаштовано газову форсунку.
Під час огляду обох тіл ознак насильницької смерті не виявлено, обстановка в будинку не порушена. Тіла доставлено на судмедекспертизу.
Дана подія внесена слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація – ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області