На Прикарпатті під колесами авто загинув пенсіонер-велосипедист. ФОТО

На Прикарпатті під колесами авто загинув пенсіонер-велосипедист. ФОТО

20:00 04.01.2018
  • На Прикарпатті під колесами авто загинув пенсіонер-велосипедист. ФОТО
  • На Прикарпатті під колесами авто загинув пенсіонер-велосипедист. ФОТО
  • На Прикарпатті під колесами авто загинув пенсіонер-велосипедист. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19 год. 20 хв., в с. Остриня Тлумацького району. 

Як наразі встановлено, 31-річний водій, керуючи автомобілем марки «Фольксваген Транспортер», рухаючись на автодорозі в с. Остриня, в напрямку м. Івано-Франківськ, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та вчинив наїзд на 67-річного велосипедиста, який рухався у попутному йому напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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