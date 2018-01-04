На Прикарпатті під колесами авто загинув пенсіонер-велосипедист. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19 год. 20 хв., в с. Остриня Тлумацького району.

Як наразі встановлено, 31-річний водій, керуючи автомобілем марки «Фольксваген Транспортер», рухаючись на автодорозі в с. Остриня, в напрямку м. Івано-Франківськ, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та вчинив наїзд на 67-річного велосипедиста, який рухався у попутному йому напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області