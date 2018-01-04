На Донеччині під час пожежі трагічно загинула жінка. ФОТО

Об 11 год. 24 хв. до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в квартирі житлового будинку по вул. Суворова в м. Костянтинівка Донецької області.

До місця пожежі були направлені рятувальники 16-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця, рятувальниками було встановлено, що пожежа відбувається в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку. В розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло жінки 19620 р.н. без ознак життя.

Пожежу було локалізовано о 12 год. 07 хв., а остаточно ліквідовано о 12 год. 30 хв.

Від Головного управління залучалося 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області