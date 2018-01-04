На Донеччині під час пожежі трагічно загинула жінка. ФОТО
На Донеччині під час пожежі трагічно загинула жінка. ФОТО
Об 11 год. 24 хв. до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в квартирі житлового будинку по вул. Суворова в м. Костянтинівка Донецької області.
До місця пожежі були направлені рятувальники 16-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
По прибуттю до місця, рятувальниками було встановлено, що пожежа відбувається в квартирі на 2-му поверсі житлового будинку. В розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло жінки 19620 р.н. без ознак життя.
Пожежу було локалізовано о 12 год. 07 хв., а остаточно ліквідовано о 12 год. 30 хв.
Від Головного управління залучалося 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області