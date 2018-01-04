Стрілянину з кількома пораненими розслідує поліція Дніпра. ФОТО

Стрілянину з кількома пораненими розслідує поліція Дніпра. ФОТО

18:30 04.01.2018
  • Стрілянину з кількома пораненими розслідує поліція Дніпра. ФОТО
  • Стрілянину з кількома пораненими розслідує поліція Дніпра. ФОТО
  • Стрілянину з кількома пораненими розслідує поліція Дніпра. ФОТО
  • Стрілянину з кількома пораненими розслідує поліція Дніпра. ФОТО

Подія мала місце в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра.На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти. В результаті чоловіки, які перебували на подвір’ї будинку, отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні.

Одразу після надходження повідомлення про стрілянину на місце виїхали поліцейські у складі слідчо-оперативної групи. З місця події були вилучені гільзи від патронів травматичної дії й інші речові докази. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

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