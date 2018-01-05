На Закарпатті поліцейські знайшли водія-втікача, який зачепив пішохода. ФОТО

На Закарпатті поліцейські знайшли водія-втікача, який зачепив пішохода. ФОТО

08:00 05.01.2018
  • На Закарпатті поліцейські знайшли водія-втікача, який зачепив пішохода. ФОТО
  • На Закарпатті поліцейські знайшли водія-втікача, який зачепив пішохода. ФОТО
  • На Закарпатті поліцейські знайшли водія-втікача, який зачепив пішохода. ФОТО
  • На Закарпатті поліцейські знайшли водія-втікача, який зачепив пішохода. ФОТО

Група реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення розшукала водія «Renault Kangoo», який допустив зіткнення з пішоходом в селі Сторожниця та втік з місця події.

До поліції звернувся житель села Сторожниця, який повідомив про наїзд на пішохода. 53-річний чоловік розповів правоохоронцям, що на вулиці Перемоги його вдарив автомобіль «Renault Kangoo» з іноземними номерами. Водій втік з місця пригоди. Потерпілого доставили в лікарню обласного центру Закарпаття.

На території Ужгородського району поліція одразу ж ввела план «Перехоплення». Група реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення оперативно розшукала водія, який підозрюється у наїзді на пішохода, та його «Renault Kangoo» з характерними для такого ДТП пошкодженнями. Винуватцем аварії виявився житель села Ботфалва Ужгородського району. Водія освідчено, він був тверезим. Автомобіль доставлений на штрафмайданчик. Попередня правова кваліфікація – ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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