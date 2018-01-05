У Києві судитимуть чоловіка, в якого вилучено арсенал боєприпасів. ФОТО

Небезпечні предмети знайшли під час огляду автомобіля та помешкання киянина. Досудове розслідування завершено.

Тоді автомобіль марки «Форд Транзит» зупинили поліцейські батальйону супроводження столичного главку через те, що водій їхав ввечері із вимкненими фарами. Під час спілкування із чоловіком правоохоронці помітили у салоні іномарки підозрілі предмети, схожі на боєприпаси.

У ході огляду виявили два гранатомети, кілька тисяч патронів різного калібру, які знаходилися у металевих коробках та дерев’яних скриньках, шість магазинів та два ножі, 6 гранат та запали до них.

Окрім цього, правоохоронці виявили один 30-тиміліметровий освітлювальний патрон та 40 предметів, схожих на підствольні гранати ВОГ-25.

У подальшому поліцейські провели огляд помешкання чоловіка та вилучили кілька сотень патронів.

Власник арсеналу пояснив, що привіз боєприпаси із зони АТО, де раніше служив у складі добровольчого батальйону. Він зберігав їх у своєму гаражі поруч із будинком, але вирішив перевести у село в сусідню область для подальшого зберігання.

Правоохоронці затримали 50-річного правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом було розпочато одразу два кримінальні провадження: за ч. 1 та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Киянину повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Експертні дослідження підтвердили, що вилучені предмети є боєприпасами, а ножі – холодною зброєю.

На теперішній час досудове розслідування завершено та обвинувальні акти передано до суду. Відповідно до ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві