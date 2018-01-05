Троє людей поранені під час тарану бусу та легковика на Прикарпатті. ФОТО

Троє людей поранені під час тарану бусу та легковика на Прикарпатті. ФОТО

11:00 05.01.2018
  • Троє людей поранені під час тарану бусу та легковика на Прикарпатті. ФОТО
  • Троє людей поранені під час тарану бусу та легковика на Прикарпатті. ФОТО
  • Троє людей поранені під час тарану бусу та легковика на Прикарпатті. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригоди сталась у Богородчанському районі.

Місцеві поліцейські з’ясовують обставини ДТП, яка відбулася в с. Підгіря, Богородчанського району. Як відомо, на автодорозі "Мукачево-Львів" 49-річний водій району, керуючи автомобілем "ВАЗ 2107" та, виїжджаючи з АЗС, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з транспортним засобом марки "Мерседес Спринтер" під керуванням 54-річного водія, жителя Надвірнянщини.

В результаті аварії до Богородчанської ЦРЛ доправлено водія автомобіля "ВАЗ 2107" з тілесними ушкодженнями у вигляді тупої травми живота та неускладненого травматичного перелому ребер. Двох пасажирів, 29 та 31-річного віку, котрі перебували в салоні вищевказаної автівки було оглянуто в лікувальному закладі та відпущено.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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