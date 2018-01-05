В Ужгороді іномарка збила занадто впевнену в собі пенсіонерку. ФОТО

В Ужгороді іномарка збила занадто впевнену в собі пенсіонерку. ФОТО

23:30 05.01.2018
  • В Ужгороді іномарка збила занадто впевнену в собі пенсіонерку. ФОТО
  • В Ужгороді іномарка збила занадто впевнену в собі пенсіонерку. ФОТО
  • В Ужгороді іномарка збила занадто впевнену в собі пенсіонерку. ФОТО

Співробітники Ужгородського відділу поліції встановлюють всі обставини автомобільної аварії, під час якої водій «Skoda Fabia» збив пенсіонерку.

На службу «102» надійшло повідомлення про ДТП з травмованою особою на вулиці Минайській в Ужгороді. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль «Skoda Fabia» рухався в напрямку площі Кирила та Мефодія та наїхав на 68-річну ужгородку. Пенсіонерка переходила дорогу в невстановленому місці. Жінка з травмою голови та переломами доставлена до міської лікарні та знаходиться в реанімаційному відділенні.

Автомобіль доставлений на штрафмайданчик. Водій, 33-річний ужгородець, освідчений, згідно з висновком лікаря – тверезий. Попередня правова кваліфікація – ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху. Поліція встановлює всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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