Нарколабораторію з виготовлення психотропів викрито на Вінниччині. ФОТО

У селі Оленівка Вінницького району працівники управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції та прокуратури задокументували протиправну діяльність 31-річного вінничанина, який в помешканні свого знайомого влаштував нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин.

За наявною інформацією, чоловік виготовляв та збував психотропні речовини та наркотики. В помешканні, де він тимчасово проживав, було вилучено речовину, схожу на психотропну, марихуану, насіння конопель а також речовини та предмети, які він використовував для виготовлення амфетаміну.

37-річний власник помешкання знав про злочинну діяльність знайомого, у нього також вилучено наркотичну речовину.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Такий злочин караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Речові докази направлено на експертизу, після висновків якої та проведення ряду процесуальних дій буде дана остаточна правова кваліфікація діям зловмисників.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області