У Києві поліцейські затримали черкащанина за підозрою у різанині. ФОТО

У Києві поліцейські затримали черкащанина за підозрою у різанині. ФОТО

12:30 05.01.2018
  • У Києві поліцейські затримали черкащанина за підозрою у різанині. ФОТО
  • У Києві поліцейські затримали черкащанина за підозрою у різанині. ФОТО

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його побили. На місце події виїхали патрулі та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що до ножового поранення місцевого мешканця причетний 32-річний черкащанин. Під час конфлікту, який згодом переріс у бійку, правопорушник схопив ножа та вдарив знайомого. У результаті 31-річного місцевого мешканця госпіталізовано до медичного закладу із пораненнями у живіт.

Аби приховати сліди злочину, фігурант змив сліди крові з ножа.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.