У Києві поліцейські затримали черкащанина за підозрою у різанині. ФОТО

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його побили. На місце події виїхали патрулі та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що до ножового поранення місцевого мешканця причетний 32-річний черкащанин. Під час конфлікту, який згодом переріс у бійку, правопорушник схопив ножа та вдарив знайомого. У результаті 31-річного місцевого мешканця госпіталізовано до медичного закладу із пораненнями у живіт.

Аби приховати сліди злочину, фігурант змив сліди крові з ножа.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві