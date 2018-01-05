На Запоріжжі патрульні вилучили зброю у водія-киянина. ФОТО

Патрульні зупинили автомобіль під керуванням мешканця міста Києва. Під час спілкування із водієм патрульні помітили в салоні автомобіля предмет схожий на пістолет.

Водій для перевірки передав зброю поліцейським. Пістолет був з явними ознаками перероблення, також у водія були два споряджені магазини з травматичними кулями в кількості 19-ти штук.

Водій дозвільних документів не надав, де придбав зброю не пояснив.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Хортицького відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запорізької області