На Запоріжжі патрульні вилучили зброю у водія-киянина. ФОТО

На Запоріжжі патрульні вилучили зброю у водія-киянина. ФОТО

18:00 05.01.2018
  • На Запоріжжі патрульні вилучили зброю у водія-киянина. ФОТО
  • На Запоріжжі патрульні вилучили зброю у водія-киянина. ФОТО
  • На Запоріжжі патрульні вилучили зброю у водія-киянина. ФОТО

Патрульні зупинили автомобіль під керуванням мешканця міста Києва. Під час спілкування із водієм патрульні помітили в салоні автомобіля предмет схожий на пістолет.

Водій для перевірки передав зброю поліцейським. Пістолет був з явними ознаками перероблення, також у водія були два споряджені магазини з травматичними кулями в кількості 19-ти штук.

Водій дозвільних документів не надав, де придбав зброю не пояснив.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Хортицького відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запорізької області

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