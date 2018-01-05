На Буковині матір п’ятьох дітей можуть позбавити батьківських прав. ФОТО

За неналежне виховання та догляд за дітьми буковинці загрожує кримінальна відповідальність.

Працівники поліції з ювенальної превенції Глибоцького відділення поліції провели профілактичні заходи на території району. Поліцейські виявили та задокументували факт злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дітьми мешканкою одного із сіл району.



Поліцейські виявили в будинку горе-матері безлад та антисанітарні умови проживання. Крім цього, внаслідок неналежного виховання та догляду за дітьми один з синів отримав розлади здоров’я.



За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.



Інформацію про даний факт направлено до служби у справах дітей районної державної адміністрації, де вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав та вилучення дітей з родини.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

