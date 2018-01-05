У Запоріжжі одразу після ДТП спалахнув автомобіль. ФОТО

О 09:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Сталеварів м. Запоріжжя сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як з’ясувалося, під час руху зіткнулись легкові автомобілі «БМВ» та «Шкода». Внаслідок ДТП, загорівся автомобіль «БМВ», водій та пасажир, які знаходились у ньому самостійно вийшли. Рятувальники о 9:55 локалізували загоряння, а о 10:25 ліквідували пожежу автомобіля.

Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області