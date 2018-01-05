На Хмельниччині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО

На Хмельниччині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО

20:00 05.01.2018
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО

О 17:10 до Служби порятунку «101» частини надійшло повідомлення від Красилівської підстанції екстреної швидкої медичної допомоги про те, що на автодорозі поблизу с. Мотрунки Красилівського району Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як з’ясувалося на дорозі не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 і  SUZUKI CX4.  Внаслідок події водій ВАЗу від отриманих травм загинув. Рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Красилів, за допомогою аварійно-рятувального обладнання, деблокували тіло загиблого.

Подальші обставини автоаварії мають з’ясувати у поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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