На Чернігівщині перекинувся легковик, є загиблі та поранені. ФОТО

О 10:04 до Служби порятунку "101" у Борзнянському районі надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с.Шаповалівка.

За попередніми даними, в автомобілі "ВАЗ 21099" перебували 37-річний водій автомобіля та двоє пасажирів. За обставин, які з’ясовують правоохоронні органи, транспортний засіб злетів у кювет де і сталося зіткнення з придорожнім деревом.

В результаті події водій та 36-річний пасажир отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та каретами швидкої медичної допомоги були госпіталізовані до реанімаційного відділення Борзнянської центральної районної лікарні. 35-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці пригоди.

До проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт було залучено рятувальників 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Борзна у складі 4 чоловік особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки. За допомогою спеціального інструменту тіло загиблого чоловіка було вивільнено із понівеченого транспортного засобу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області