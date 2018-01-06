У Вінниці поліцейські вилучили бойову гранату у водія іномарки. ФОТО

По вулиці Брацлавський у м. Вінниці патрульні поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 45-річного чоловіка, який знаходився під впливом наркотичних речовин.

Під час огляду іномарки поліцейські виявили предмет, схожий н гранату «РГД-5», запал до неї та ніж.



Патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки «Мазда-6» за порушення правил дорожнього руху. За кермом легковика перебував 45-річний житель села Київської області. Під час перевірки документів інспектори поліції помітили, що у водія присутні явні ознаки наркотичного сп’яніння. Проїхати для освіування до медичного центру чоловік відмовився. Крім цього, під час проведення огляду салону автомобіля поліцейські помітили гранату.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків, які в салоні автомобіля вилучили предмет, схожий на гранату «РГД 5», з запалом та ніж.

Вилучену зброю направили на експертизу. Мету її зберігання з’ясовує слідство.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області