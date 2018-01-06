На Полтавщині під час ДТП на міжміській трасі загинула людина. ФОТО

Автомобільна аварія сталася напередодні увечері на 275-му кілометрі автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський, на території Великобагачанського району.

За попередньою інформацією, 44-річний водій автомобіля «Mitsubishi» скоїв наїзд на 35-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий (мешканець Гадяцького району) загинув на місці пригоди.

Працівники поліції встановлюють всі обставини та причини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



За інформацією Великобагачанського відділення поліції Полтавщини.