На Вінниччині жорстоке вбивство розкрив службовий пес. ФОТО

До поліції по лінії 102 надійшло повідомлення від жителя смт Вороновиця про те, що у власній квартирі він виявив мертвою свою матір.

Як розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини Олександр Цимбалюк, на місце злочину прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. На шиї та нозі 53-річної загиблої були виявлені ножові поранення. Опитавши сина загиблої та сусідів, підозри щодо причетності до вбивства жінки впали на її 40-річного співмешканця. На місце, де переховувався зловмисник оперативників привів службовий пес. Опору він не чинив та зізнався в скоєному.

За словами затриманого, напередодні вбивства між ним та його співмешканкою під час розпиття спиртних напоїв виник побутовий конфлікт, в ході якого він наніс жінці кілька ножових поранень.

За словами рідних та сусідів останнім часом між загиблою та її співмешканцем часто виникали побутові сварки та бійки. Обоє вони були небайдужими до алкоголю.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області