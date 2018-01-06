Під час ДТП на Миколаївщині автомобіль вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

Під час ДТП на Миколаївщині автомобіль вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

17:00 06.01.2018
  • Під час ДТП на Миколаївщині автомобіль вилетів у кювет, є поранені. ФОТО
  • Під час ДТП на Миколаївщині автомобіль вилетів у кювет, є поранені. ФОТО

Близько 15:55 у м. Нова Одеса біля автозаправної станції по вул. Центральній 45-річний водій автомобіля Mazda не впорався із керуванням та допустив з’їзд у кювет.

Внаслідок автопригоди 49-річну пасажирку транспортного засобу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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