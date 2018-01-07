На Закарпатті чиновника ДВС затримано на вимаганні хабара. ФОТО

Для зняття штрафних санкцій, які забороняли виїзд за кордон, державний виконавець Державної виконавчої служби одного з районів області вимагав 2 тисячі доларів США хабара.

Оперативники обласного управління захисту економіки встановили, що посадовець зловживаючи службовим становищем вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вирішенні питання щодо обмеження виїзду за кордон та зняття штрафів, накладених судом.

За даним фактом прокуратурою Закарпатської області було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затримали фігуранта працівники Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури під час отримання 2 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру.

Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб, причетних до розподілу коштів, отриманих у якості хабара.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України