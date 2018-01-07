У Києві затримані двоє молодиків, які у фастфуді обікрали іноземку. ФОТО

У Києві затримані двоє молодиків, які у фастфуді обікрали іноземку. ФОТО

10:00 07.01.2018
  • У Києві затримані двоє молодиків, які у фастфуді обікрали іноземку. ФОТО
  • У Києві затримані двоє молодиків, які у фастфуді обікрали іноземку. ФОТО

Оперативники, котрі відпрацьовували територію Солом'янського району столиці, помітили дії зловмисників та їх затримали. Триває досудове розслідування.

На лінію «102» подзвонила громадянка іншої країни та повідомила, що у ресторані швидкого харчування у неї викрали гаманець із грішми. Саме в цей час у приміщенні знаходились співробітники карного розшуку, які відпрацьовували територію поблизу центрального залізничного вокзалу.

Правоохоронці одразу затримали крадіїв та доставили їх до відділу поліції на станції Київ-Пасажирський.

Виявилося, що зловмисники - це громадяни однієї з сусідніх держав. У 31-річного чоловіка вилучили гроші із гаманцем, які той вкрав у дівчини. Під час проведення слідчих дій іноземка впізнала обох правопорушників.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до п'яти років позбавленням волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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