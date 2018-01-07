Потяг смертельно травмував людину у Харківській області. ФОТО

Потяг смертельно травмував людину у Харківській області. ФОТО

14:00 07.01.2018
  • Потяг смертельно травмував людину у Харківській області. ФОТО
  • Потяг смертельно травмував людину у Харківській області. ФОТО

Трагедія сталася близько 12:31 на залізничній станції «Васіщево».

До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вищезазначеній залізничній станції пасажирський потяг сполученням «Харків-Ізюм» збив чоловіка, який перебігав через колії.
Поліцейські оглянули місце події та встановили особу загиблого. Ним виявився 57-річний мешканець селища Васіщево.

Наразі вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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