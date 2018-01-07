Потяг смертельно травмував людину у Харківській області. ФОТО

Трагедія сталася близько 12:31 на залізничній станції «Васіщево».

До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вищезазначеній залізничній станції пасажирський потяг сполученням «Харків-Ізюм» збив чоловіка, який перебігав через колії.

Поліцейські оглянули місце події та встановили особу загиблого. Ним виявився 57-річний мешканець селища Васіщево.