На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО
На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО
22-річний мешканець Кропивницького намагався отримати посилку із Чернігова.
У відділенні експрес-доставки вантажу наркотик було виявлено та вилучено.
При несенні служби у відділенні служби доставки співробітник Нікольського відділення поліції звернув увагу на підозрілу поведінку одного з відвідувачів.
Житель Кропивницького 1995 року народження отримував посилку з Чернігова, і при цьому помітно нервував. Як виявилося, у коробці знаходився предмет, схожий на старе радіо. Відкривши його, поліцейські помітили пакетик з порошком білого кольору.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група. За словами власника посилки стало відомо, що це сильнодіюча психотропна речовина - амфетамін.
Вилучене направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення придбання, збереження, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без
мети збуту».
Кінцеве призначення наркотика, а також особу відправника буде встановлено під час подальшого досудового розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області