На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО

На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО

12:02 07.01.2018
  • На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО
  • На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО
  • На Донеччині житель Кропивницького отримав посилку з наркотиком з Чернігова. ФОТО

22-річний мешканець Кропивницького намагався отримати посилку із Чернігова.

У відділенні експрес-доставки вантажу наркотик було виявлено та вилучено.
При несенні служби у відділенні служби доставки співробітник Нікольського відділення поліції звернув увагу на підозрілу поведінку одного з відвідувачів.

Житель Кропивницького 1995 року народження отримував посилку з Чернігова, і при цьому помітно нервував. Як виявилося, у коробці знаходився предмет, схожий на старе радіо. Відкривши його, поліцейські помітили пакетик з порошком білого кольору.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група. За словами власника посилки стало відомо, що це сильнодіюча психотропна речовина - амфетамін.

Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення придбання, збереження, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без

мети збуту».
Кінцеве призначення наркотика, а також особу відправника буде встановлено під час подальшого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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