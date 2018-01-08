На Донеччині через власну необачність жахливо загинули батько та син. ФОТО
На Донеччині через власну необачність жахливо загинули батько та син. ФОТО
За попередніми даними, займання сталося через несправну проводку та самовільне подключення до електромережі. Від диму загинули літній господар будинку та його син.
Подія трапилася близько девятої вечора у приватному домоволодінні по пров. Андіївському міста Слов'янськ. Місцеві мешканці побачили, як з будинку їх сусідів йде дим, після чого викликали ДСНС та поліцію.
Під час гасіння пожежі в дальніх кімнатах будівлі було виявлено тіло чоловіка 1954 року народження та його 30-річного сина. При огляді слідів насильницької смерті не виявлено - за попередніми даними вони померли від отруєння продуктами горіння.
Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області