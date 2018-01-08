У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО

У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО

10:00 08.01.2018
  • У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО
  • У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО
  • У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО
  • У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО
  • У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО
  • У Львові вилучено наркотики у молодика, який хотів викинутися з вікна. ФОТО

Патрульних викликали на вулицю Тершаківців, де за словами очевидців невідомий намагається викинутися з вікна.

Інспектори з’ясували, що 30-річний чоловік посварився з бабусею і вирішив вкоротити собі віку.

Спільно із загоном ДСНС громадянина зняли з 2 поверху. У нього при собі було 2 ножі. В приміщенні також патрульні виявили засоби, які використовують для куріння наркотичних речовин, використані шприци, таблетки невідомого походження.

На місце викликали слідчих і спецбригаду медиків.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції у Львівській області

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