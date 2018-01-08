На Київщині людина згоріла живцем у господарчій споруді. ФОТО

О 11:58 до оперативно-диспетчерської служби 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Березань надійшло повідомлення про загорання господарської будівлі в Садовому кооперативі "Вишукувач 1".

На місце виклику було направлено черговий караул 25-ДПРЧ м. Березань та одне відділення ДПД «ПРАД агрофірми Березанська птахофабрика».

По прибуттю, рятувальники встановили, що горить господарська будівля розміром 2х3 м2 по всій площі, біля входу в будівлю було виявлено тіло чоловіка 1951р.н..

Пожежу було локалізовано о 12:12, ліквідовано о 12:43. Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області